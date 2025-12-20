Роботы исполнили трюки на музыкальном концерте в Китае
На концерте китайского поп-исполнителя Вана Лихуна в качестве подтанцовки были задействованы гуманоидные роботы Unitree G1.
Видео выступления было опубликовано пользователем соцсети X (ранее Twitter) под ником @rohanpaul_ai.
Роботы выступили на одной сцене с артистами, синхронно исполняя хореографию и демонстрируя плавность движений, сопоставимую с человеческой.
Кульминацией номера стало синхронное сальто, выполненное роботами в финале выступления, что вызвало широкий резонанс в социальных сетях.
Гуманоидные роботы разработаны компанией Unitree Robotics. Стоимость одного устройства составляет около $13,5 тыс. (около 1,08 млн руб.).
Завирусившийся видеоролик также прокомментировал глава Tesla Илон Маск, чья компания также производит гуманоидных роботов Tesla Optimus. Маск был немногословен и назвал выступление потрясающим.
Robots in China are doing it all now, even dancing on stage like pros.
Here Unitree robots doing Webster flips and are performing at Chinese-American singer Wang Leehom’s concert in Chengdu.pic.twitter.com/2BNWdok0bf — Rohan Paul (@rohanpaul_ai) December 19, 2025