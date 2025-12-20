Роботы исполнили трюки на музыкальном концерте в Китае

На концерте китайского поп-исполнителя Вана Лихуна в качестве подтанцовки были задействованы гуманоидные роботы Unitree G1.

Видео выступления было опубликовано пользователем соцсети X (ранее Twitter) под ником @rohanpaul_ai.

Роботы выступили на одной сцене с артистами, синхронно исполняя хореографию и демонстрируя плавность движений, сопоставимую с человеческой.

Кульминацией номера стало синхронное сальто, выполненное роботами в финале выступления, что вызвало широкий резонанс в социальных сетях.

Гуманоидные роботы разработаны компанией Unitree Robotics. Стоимость одного устройства составляет около $13,5 тыс. (около 1,08 млн руб.).

Завирусившийся видеоролик также прокомментировал глава Tesla Илон Маск, чья компания также производит гуманоидных роботов Tesla Optimus. Маск был немногословен и назвал выступление потрясающим.

Источник: Газета.ру