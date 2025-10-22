Оценена стоимость украшений, украденных из Лувра

Стало известно, что из Лувра похитили ювелирные изделия на 88 миллионов евро - об этом сообщила прокурор Парижа Лор Беккау в эфире радио RTL.

По её словам, речь идёт не просто о колоссальной сумме, а о «непоправимой утрате для культурного наследия Франции».

Украдены коронные драгоценности и украшения, когда-то подаренные Наполеоном I и Наполеоном III своим жёнам. Эти реликвии занимали особое место в коллекции музея и считались символом эпохи французской империи.

Ограбление произошло днем и заняло считанные минуты. Следствие уверено, что за ним стояла высокопрофессиональная группа: действия преступников были точными, скоординированными и заранее продуманными.

Эксперты по охране произведений искусства отмечают, что первые два дня после кражи являются решающими, а если предметы не удастся найти сразу, они почти наверняка будут разобраны на отдельные камни и металлы и вывезены за границу. В этом случае вернуть их станет практически невозможно.

Источник: ВВС

Джамиля Суджадинова