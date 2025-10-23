Глава МИД Грузии надеется на скорое подписание мира между Азербайджаном и Арменией

Грузия надеется на скорое подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на совместном брифинге с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Мы обсудили значение стабильности в регионе. Грузия внимательно следит за диалогом между Азербайджаном и Арменией. Мы приветствуем мирное соглашение, которое, как надеемся, вскоре будет подписано», — сказала М.Бочоришвили. По ее словам, Грузия искренне заинтересована в укреплении мира и стабильности в регионе.

«Мы всегда говорили и повторим вновь: Грузия искренне заинтересована в укреплении мира и стабильности в нашем регионе. Мы рады, что 17 апреля у нас была возможность провести трехстороннюю встречу. Это была первая встреча в подобном формате, когда заместители министров всех трёх стран [Южного Кавказа] собрались в Тбилиси и обсудили вопросы регионального значения. Мы считаем, что у нас есть потенциал для продолжения сотрудничества между тремя странами в этом формате», - подчеркнула министр.

Источник: грузинский Первый канал