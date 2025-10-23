Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп заявил 22 октября, что в будущем проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы отменили встречу с президентом Путиным", - сказал американский лидер журналистам в Белом доме по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. "Мне просто это показалось неправильным, - добавил Трамп, говоря о проведении встречи. - Мне не показалось, что мы добьемся того, что нужно. Потому я отменил ее. Но мы проведем ее в будущем".

Источник: ТАСС