В Баку студентка заразилась ящуром? Официальный комментарий

Министерство здравоохранения Азербайджана сделало официальное заявление о распространившейся в социальных сетях информации о якобы заболевании ящуром студентки Бакинского филиала Анатолийского университета Эльнары Газиевой.

«Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Доводим до сведения, что в Азербайджане на протяжении последних 30 лет случаи заражения ящуром среди граждан не зарегистрированы. В настоящее время на территории страны не выявлено ни одного случая заболевания или заражения людей данным вирусом», - отмечают в Минздраве.

В Минздраве также призвали общество доверять только информации, предоставленной официальными источниками: «В то же время, обращаемся к представителям медиа с просьбой распространять только официально подтверждённые и проверенные сведения, чтобы не вызывать необоснованное беспокойство среди населения».

