Общество

Минсельхоз прояснил, могут ли люди заразиться ящуром через продукты

Феликс Вишневецкий16:30 - Сегодня
Ящур - это вирусное, высококонтагиозное, остро протекающее инфекционное заболевание, которое у парнокопытных животных характеризуется повышением температуры тела, а также афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой полости, вымени и конечностей.

Об этом в комментарии 1news.az заявил начальник отдела организации и мониторинга животноводства Министерства сельского хозяйства АР Баяндур Рзаев, по словам которого вирус ящура имеет 7 типов и более 60 подтипов.

Б.Рзаев подчеркивает, что животных, заражённых ящуром, необходимо изолировать от здоровых:

«У животных с высоким уровнем резистентности организма болезнь протекает в лёгкой форме, тогда как у особей с низкой резистентностью - в более тяжёлой. В таких случаях на слизистой оболочке ротовой полости, в области копыт и на вымени образуются афты. Поскольку специфического средства лечения ящура не существует, применяются симптоматические методы терапии, а также витаминно-минеральные комплексы. Повреждённые участки у заражённых животных восстанавливаются через 7-8 дней, а полное выздоровление наступает примерно через две недели. У переболевших животных формируется естественный иммунитет, сохраняющийся до одного года.

Заболевание необходимо дифференцировать от везикулярного стоматита, поражений слизистой оболочки рта и других болезней».

По словам Б.Рзаева, до 2023 года на территории страны проводились профилактические вакцинации против трёх типов ящура: «С 2023 года в программу вакцинации был добавлен четвёртый тип. В настоящее время проводятся соответствующие исследования, и при необходимости может быть включён и пятый тип. Вакцинация и дезинфекционные мероприятия против заболеваний животных осуществляются на регулярной основе, эта работа проводится в координации с Агентством продовольственной безопасности АР, и необходимые меры реализуются совместно».

Баяндур Рзаев отмечает, что вероятность передачи ящура человеку через пищевые продукты близка к нулю:

«Эта вероятность практически отсутствует. Ящур может передаваться человеку при употреблении сырых продуктов животного происхождения. В Азербайджане традиция употребления сырого мяса или молочных продуктов практически отсутствует, поэтому риск заражения людей этим заболеванием равен нулю».

Минсельхоз прояснил, могут ли люди заразиться ящуром через продукты

