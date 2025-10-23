В Шамкире грабитель в маске напал на владельца дома

В поселке Кюр Шамкирского района неизвестный, проникший в один из домов в маске, нанес хозяину дома травмы тупым предметом и завладел его деньгами.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Было отмечено, что сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления - 44-летнего жителя поселка Акифа Мамедова.

По данному факту Шамкирским районным отделом полиции продолжается расследование.