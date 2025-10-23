 Кино на неделю: Байопик о Брюсе Спрингстине с Джереми Алленом Уайтом в главной роли и не только - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Кино на неделю: Байопик о Брюсе Спрингстине с Джереми Алленом Уайтом в главной роли и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:43 - Сегодня
Кино на неделю: Байопик о Брюсе Спрингстине с Джереми Алленом Уайтом в главной роли и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Спрингстин. Избавь меня от небытия»

Жанр - драма, биография, музыка (США)

Режиссер - Скотт Купер

В главных ролях: Стивен Грэм, Одесса Янг, Джереми Аллен Уайт, Пол Уолтер Хаузер, Джереми Стронг, Дэвид Крамхолц, Марк Мэрон

Рейтинги: IMDb – 5,9/10, Tomatometer – 67%

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: Действие фильма развернётся в начале 80-х годов, в переломный момент жизни Брюса Спрингстина, во время написания и записи альбома Nebraska.

«Gelin Takımı 2»

Жанр – комедия, романтика (Турция)

Режиссер - Дога Джан Анафарта

В главных ролях: Седа Бакан, Шебнем Бозоклу, Эджем Эркек

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: «Gelin Takımı 2» продолжает историю четырёх подруг, которые когда-то были неразлучны. Теперь, спустя время, их жизни изменились и жизненные сложности затрудняют их отношения, подруги начинают отдаляться друг от друга, забывая о важности эмоциональной связи.

«Cevşen»

Жанр – ужасы (Турция)

Режиссер – Анастасия Дуз

В главных ролях: Озгюр Балакар, Нур Эркоч, Дора Йылмаз

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Мурат и Элиф переезжают в новый дом, чтобы построить спокойную жизнь вдали от городской суеты. Однако вскоре Элиф начинает просыпаться от кошмаров. Невидимые тени, шаги, раздающиеся по ночам, и необъяснимые события становятся всё чаще. Когда действие оставшегося у Элиф амулета теряет силу, начинается одержимость...

«Финник 2»

Жанр - мультфильм, фэнтези, приключения (Россия)

Режиссер - Денис Чернов

В главных ролях: Михаил Хрусталёв, Вероника Макеева, Ида Галич, Слава Копейкин, Юрий Колокольников, Анна Покров

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Прошёл год после того, как Финник и Кристина успешно предотвратили надвигающуюся на город угрозу. По нелепой случайности Финник теряет невидимость, что ставит под угрозу существование всех домовых. Вдобавок ко всему, теперь за ним самим следует опасный охотник Юджин. Друзьям придется отправиться в невероятное путешествие на поиски волшебного посоха, с помощью которого можно всё исправить.

