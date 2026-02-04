Сегодня день рождения Полада Бюльбюльоглу - ВИДЕО

4 февраля свой 81-й день рождения отмечает выдающийся азербайджанский певец, композитор и дипломат Полад Бюльбюльоглу.

Полад Бюльбюльоглу родился 4 февраля 1945 года в Баку в семье легендарного оперного певца Бюльбюля и с детства впитал в себя богатство национальной музыкальной традиции.

Полад Бюльбюльоглу стал голосом, который соединил классический азербайджанский мугам с современными ритмами эстрады. Он объездил с концертами весь Советский Союз и более 70 стран мира, писал музыку для кино и театра, а его песни исполняли такие известные артисты, как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко и Людмила Сенчина. Среди его известных композиций - культовая «Позвони», «Gəl ey səhər», «Скажи глазам твоим» и т.д., а также музыка к более чем 20 фильмам.

Помимо сценической деятельности, Полад Бюльбюльоглу занимал государственные посты - был министром культуры Азербайджана, послом страны в России и является председателем комитета по культуре Милли Меджлиса. Он активно развивал и развивает национальную культуру, поддерживая молодых музыкантов и формируя современную азербайджанскую музыкальную эстраду.

Сегодня именинника поздравляют коллеги, поклонники и представители культурного сообщества, отмечая его выдающийся талант, многогранный вклад в музыку и роль символа национального культурного наследия.

Ниже для просмотра читателям 1news.az представлен концерт Полада Бюльбюльоглу «Qayıdış» (Возвращение), посвященный его 80-летию и прошедший с аншлагом во Дворце Гейдара Алиева 4 февраля 2025 года.

