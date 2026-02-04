В школе №163 десятиклассник выпал из окна

Ученик 10 класса полной средней школы №163 (имя ученика не разглашается по понятным причинам) по неосторожности выпал из окна учебного заведения, сообщили в Городском управлении образования.

Руководство школы немедленно вызвало скорую помощь. Ученику была оказана первая медицинская помощь, после чего он был госпитализирован в Клинический медцентр с диагнозом «перелом левого запястья».

Как сообщили в данном медучреждении, пациенту, у которого также были диагностированы переломы скуловой кости, поясничных позвонков, ребер и левой пятки, были оказаны все необходимые медицинские услуги. В настоящее время лечение продолжается в отделении реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

Источник: BAKU.WS