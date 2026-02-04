Нигяр Кочарли готовится к суду с LIV Bona Dea: «Представляю всех пациентов, пострадавших от их действий» – ФОТО

Генеральный директор и владелица сети книжных магазинов и издательства «Али и Нино» Нигяр Кочарли сделала на своей странице в социальной сети Facebook заявление о подготовке к судебному разбирательству с LIV Bona Dea Hospital, сотрудников которого ранее обвинила в жестоком обращении.

«Я выступаю против организованной системы, которая получает крупные суммы с больных людей, но взамен не предоставляет надлежащие медицинские услуги. Впереди длинный путь, но я не одна. Я представляю всех пациентов, пострадавших от их действий», - заявляет Н.Кочарли, отмечая, что ее интересы в суде будет представлять адвокат Зибейда Закаряева.

Нигяр Кочарли подчеркивает, что она выступает «против тех, кто наживается на чужой болезни»: «Мы требуем заботы о пациентах. Мы выступаем против мошеннического подхода, когда наши страдания оцениваются высоко, а услуги оказываются дешёвыми».

На фото адвокат Зибейда Закаряева (слева) и Нигяр Кочарли (справа)

Напомним, что ранее Н.Кочарли рассказала о негативном опыте в клинике Liv Bona Dea – по её словам, инцидент произошёл 14 января, когда она обратилась в медицинское учреждение для проведения плановой открытой гинекологической операции. Глава «Али и Нино» поделилась переживаниями в социальных сетях, подчеркнув, что столкнулась с трудностями и неопределённостью во время оказания медицинских услуг, а также жестоким обращением со стороны медицинского персонала.

В самой клинике заявили о несогласии с обвинениями и подчеркнули, что здоровье пациентов остаётся их высшим приоритетом – отметим, что учреждение готово предоставить необходимые документы и записи с видеонаблюдения при переводе претензий в правовую плоскость.

Отметим, что супруг Н.Кочарли, Шахбаз Худуоглу, также отметил, что не получал своевременной и полной информации о состоянии супруги и причинах задержки операции.

