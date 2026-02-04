Погода на четверг: В Баку усилится ветер, пойдет снег

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 5 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако в ночь на 5 февраля и вечером в некоторых районах возможны осадки, возможно выпадение снега. Временами усиливающийся северо-западный ветер днём сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит от -2 °C до +1 °C, днём - от +2 °C до +4 °C. Атмосферное давление повысится с 767 до 770 мм рт. ст. Относительная влажность - 70–80 %.

Ночью и утром на некоторых пригородных участках возможен гололёд на дорогах.

В районах Азербайджана местами пройдут кратковременные осадки, возможен снег, а в отдельных местах осадки могут быть сильными. Утром осадки постепенно прекратятся, днём преимущественно без осадков. В некоторых районах возможен туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +1…+5 °C, днём +5…+9 °C; в горах ночью –3…–8 °C, на высокогорных участках –8…–13 °C, днём 0…–3 °C.

Дороги будут покрыты льдом, в основном в горных и предгорных районах.