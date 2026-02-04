Эффект разорвавшейся бомбы произвело обнародование Министерством юстиции США огромный массив материалов, так называемых «Файлов Эпштейна» - более трех миллионов страниц документов, свыше 2 000 видеозаписей и около 180 000 фотографий, связанных с расследованием деятельности осужденного торговца людьми и сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Эта публикация стала крупнейшим раскрытием в истории расследования таких преступлений, и она вновь привлекла внимание мировой общественности к масштабу преступной сети, которую Эпштейн создал и поддерживал в течение десятилетий, а также к тем, кто находился рядом с ним – представителям экономической, политической и социальной элиты.

В документах отражены свидетельства о том, что Эпштейн участвовал в организации сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, торговли людьми и вовлечении молодых девушек в интимные связи за деньги или влияние, а также что после разоблачения преступного финансиста некоторые из упомянутых в его файлах высокопоставленных лиц продолжали поддерживать с ним контакты. И это вызывает серьезные вопросы о моральных приоритетах этих фигур и этических стандартах кругов, которые себя называют европейскими и западными элитами.

Сам факт присутствия в файлах таких крупных политиков и бизнесменов, как принц Эндрю, Билл Клинтон, Илон Маск, Билл Гейтс и ряд других - перечисление которых есть в обнародованных материалах и обзорах американских изданий - показывает, насколько глубоко Эпштейн был встроен в социальные круги мировой верхушки. Но сама по себе публикация имен не является доказательством участия в преступлениях, однако она дает основания для вопросов о нравственных границах и ответственности тех, кто после известных преступлений Эпштейна продолжал с ним взаимодействовать.

При этом показательно, что в массиве опубликованных материалов фигурируют и утверждения, касающиеся Дональда Трампа, однако на сегодняшний день они не подкреплены какими-либо серьезными, доказательными материалами. Более того, сама логика происходящего указывает на обратное: именно в тот момент, когда Трамп предпринимает шаги по вытеснению с политической сцены фигур, ассоциируемых с системной моральной деградацией и закрытыми элитными кругами, тема его возможных связей с Эпштейном начинает использоваться как инструмент информационного давления. Это не требует ни апологетики, ни нападок - лишь констатации факта, что в условиях ожесточенной внутриполитической борьбы даже неподтвержденные упоминания становятся удобным оружием, особенно когда они направлены против тех, кто нарушает устоявшийся баланс интересов внутри западного истеблишмента.

Особенно остро на фоне этих разоблачений выглядят расхождения между словами и делами тех, кто в публичной риторике позиционирует себя борцами за права, моральный порядок и демократические ценности, и тем, что показывают новые данные. Именно здесь встает вопрос: а судьи кто? Те, кто годами критиковали независимость Азербайджана, его действия на международной арене и внутреннюю политику, часто сами оказываются в ситуациях, вызывающих вопросы о моральной состоятельности и ответственности.

Как не отметить в этой связи великого и ужасного Торбьерна Ягланда - бывшего генерального секретаря Совета Европы и экс-председателя Норвежского Нобелевского комитета, который приложил немало усилий для подрыва отношений между Азербайджаном и Европой, да и с Западом в целом. Согласно обнародованным архивам, Ягланд устанавливал связи с Россией через Эпштейна, в резиденцию которого наведывался, будучи генсеком СЕ и одновременно главой Нобелевского комитета. Это уже само по себе ставит под вопрос его статус руководителя столь авторитетных структур.

Нелишним здесь будет обратить внимание на политическую карьеру этого политика, который в молодости участвовал в левацких движениях, откуда и происходят его тесные связи с Москвой. На момент своего прихода на должность генсека СЕ Ягланд, по всей вероятности, уже крепко сидел на российском крючке. В целом его деятельность на этому посту можно охарактеризовать как предвзятую и антиазербайджанскую. Сегодня Ягланд уже пенсионер. Но, как говорится, свято место пусто не бывает, и теперь его на антиазербайджанском поприще заменил депутат ПАСЕ от Германии Франк Швабе.

Что до Европарламента - этот орган давно демонстрирует враждебность в отношении Азербайджана. Его депутаты, пряча свои грязные, коррупционные мотивы за «высокими целями», принимают откровенно лживые, необъективные и искажающие действительность заявления и резолюций против республики, призывая Еврокомиссию отказаться от всякого сотрудничества с Азербайджаном. Принимая во внимание число коррупционных скандалов, произошедших в стенах Европарламента в последние годы, можно с большой долей вероятности утверждать, что имена многих его членов всплывут по ходу и в рамках дела Эпштейна. Ждать новых разоблачений, похоже, придется не долго.

Даже опубликованные до сегодняшнего дня материалы из архивов финансиста показывают степень системной моральной деградации западных элит, особенно в Европе, где многие политики сохраняют влияние и публичные платформы несмотря на сомнительные связи.

Так, в ряде материалов имя британского политика и дипломата лорда Питера Мандельсона со значительной частотой появляется в контексте долговременных контактов с Эпштейном, включая передачу последнему конфиденциальной правительственной информации, что укрепило давление на его политическую карьеру до вынужденной отставки из Палаты лордов и отказа от партийной принадлежности после всплывших фактов. Британские власти рассматривают уже возможное лишение его титула. Для общества, формирующего свою легитимность на идеях верховенства закона и уважения к правам человека, такие случаи подрывают доверие к институтам власти.

Этот кризис обостряется в тех случаях, когда те же самые политики выступают с критикой государств, включая Азербайджан, по вопросам демократии и прав человека. При этом некоторые представители европейской политической элиты, которые критиковали Азербайджан, сами оказываются вовлеченными в скандалы, связанные с фигурами вроде Эпштейна, или упоминаются в массах компрометирующих материалов, что делает обвинения в адрес Азербайджана особенно циничными на фоне собственных моральных провалов.

Сам Эпштейн, как показывает изучение материалов, вел записи полетов своих самолетов, адресные книги, переписку и журналы, которые фиксировали контакты со многими известными людьми, а также планы и мероприятия, включающие поездки по миру, приглашения на частные мероприятия и встречи с разнообразными элитными кругами. Эти записи включают и маршруты, затрагивающие взаимодействия с политическими и общественными фигурами.

Семья Клинтонов - еще один пример такой связи. Материалы показывают, что экс-президент США Билл Клинтон участвовал в совместных поездках и встречах, на которых присутствовал Эпштейн, включая перелеты на частном самолете финансиста. Это подогревало споры о глубине и характере этих контактов, особенно на фоне имеющихся многочисленных пикантных фото экс-президента в обнимку с девушками, а также в бассейне и джакузи в резиденции Эпштейна. Само по себе участие в «социальных событиях», если можно так назвать, конечно, не является доказательством участия в преступлениях, но в совокупности с последующими отказами раскрывать полную информацию и попытками минимизировать ущерб для репутации таких фигур этот эпизод становится символом того, как элиты стремятся сохранять влияние вопреки очевидным рискам для общественного доверия.

Но в Азербайджане помнят, как жена американского экс-президента, Хиллари Клинтон, в бытность госсекретарем США и позднее, во время своих избирательных кампаний, часто использовала жесткую риторику в адрес Азербайджана. Ее команда активно поддерживала армянское лобби в США и выступала за усиление давления на Баку по вопросам прав человека. Это усиливает ощущение лицемерия, когда одни и те же политические круги без устали декларируют стандарты, отказываются от честного диалога с Азербайджаном и призывают к санкциям или осуждениям, оставаясь при этом связанными с фигурами, обвиненными в тяжких преступлениях или сомнительных социальных связях.

Контекст антиазербайджанской критики со стороны западных политиков и институтов, с одной стороны, и их связи с фигурами вроде Эпштейна, с другой, демонстрируют двойные стандарты, когда неправомочные обвинения становятся инструментом внешней политики, не подкрепленным реальным моральным авторитетом обвиняющих. В таких обстоятельствах репутация и объективность европейских структур оказываются под ударом, а доверие к международным институтам - подорвано.

Именно поэтому нынешний скандал с обновленными файлами Эпштейна является не просто очередным разоблачением преступной сети одного человека, но и масштабным зеркалом для западных элит, в котором отражается их неспособность к честной оценке собственных моральных ориентиров. Если западные политические круги продолжают диктовать Азербайджану стандарты и ожидать от него соблюдения правил, которых сами не придерживаются, то это - не критика, а лицемерие, и именно это, возможно, является главным итогом текущего скандала. Если судьи сами находятся под подозрением, то на каком основании они судят других?