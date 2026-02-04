 Азербайджан и Армения договорились о расширении экономического сотрудничества | 1news.az | Новости
Азербайджан и Армения договорились о расширении экономического сотрудничества

First News Media12:33 - Сегодня
Азербайджан и Армения договорились о расширении экономического сотрудничества

Азербайджан и Армения договорились продолжить изучение возможностей расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Договоренность была достигнута в ходе встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном 4 февраля в городе Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов.

Стороны признали, что оба общества уже ощущают реальные выгоды от мира на местах. Они выразили удовлетворение началом двусторонней торговли и продолжающимся экспортом нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также транзитом зерна и других товаров из третьих стран в Армению через территорию Азербайджана. Стороны договорились продолжить изучение возможностей расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Они также приветствовали взаимные визиты представителей гражданского общества и согласились с необходимостью расширения мер по укреплению доверия.

Президент Ильхам Алиев и Премьер-министр Никол Пашинян обсудили реализацию проекта TRIPP и других проектов по развитию транспортного сообщения.

