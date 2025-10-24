Назначен новый руководитель аппарата Госагентства по туризму
В Государственном агентстве по туризму назначен новый руководитель аппарата.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, на пост руководителя аппарата назначен Алиев Кянан Фирдовси оглу. До нынешнего назначения он работал в Главном офисе Всемирной туристской организации Организации Объединенных Наций (UN Tourism) в Мадриде, Испания.
Отметим, что К.Алиев является сыном главы Исполнительной власти Самухского района Фирдовси Алиева.
