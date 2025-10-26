Портрет музы Пикассо продали на аукционе в Париже за $37 млн

В Париже на аукционе продали полотно Пабло Пикассо — портрет его музы Доры Маар — за $37 млн.

Об этом сообщило Associated Press.

Картина «Бюст женщины в шляпе с цветами», написанная в июле 1943 года, ушла с торгов почти в четыре раза дороже предварительной оценки, которая составляла от $9 млн до $11,6 млн.

Работа более 80 лет находилась в частной коллекции и впервые за этот период появилась на открытом рынке. Эксперты отметили, что произведение сохранилось в превосходном состоянии. Дора Маар, изображенная на картине, была спутницей и музой Пикассо около девяти лет и сама являлась художницей и фотографом.

