 Эрдоган: «Пусть мой народ будет уверен — все возможности Турции, Грузии и Азербайджана мобилизованы ради наших героев»
Эрдоган: «Пусть мой народ будет уверен — все возможности Турции, Грузии и Азербайджана мобилизованы ради наших героев»

First News Media18:20 - Сегодня
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал в соцсети Facebook заявление в связи с трагедией, которая потрясла всю страну.

«Вчера мы получили чрезвычайно печальное известие, которое погрузило в траур все 86 миллионов наших граждан», — написал Эрдоган, комментируя катастрофу турецкого военного самолёта C-130.

Самолёт, перевозивший военнослужащих, находившихся в Азербайджане на праздновании 5-й годовщины Победы в Карабахской войне, потерпел крушение вскоре после взлета - в районе Сигнаги, недалеко от грузино-азербайджанской границы.

«Да помилует Аллах души наших шехидов, да будет их обителью рай и да возвысит Он их место… Невозможно словами описать боль, горе, пламя, что горит в наших сердцах», - написал президент.

Эрдоган выразил глубокие соболезнования семьям погибших, всему турецкому народу и Вооруженным силам Турции, отметив, что расследование трагедии проводится совместно с властями Грузии и Азербайджана.

«Мы тщательно расследуем эту трагедию, которая глубоко опечалила не только наш народ, но и наших азербайджанских братьев и грузинских друзей. Власти Грузии оказывают нам всестороннюю поддержку на самом высоком уровне. Азербайджанские братья также предоставляют всю необходимую помощь и содействие», - подчеркнул глава государства.

Президент заявил, что все силы трёх стран задействованы для поиска истины и оказания помощи:
«Пусть мой народ будет уверен: вместе с Турецкой Республикой все возможности Грузии и Азербайджана мобилизованы ради наших героев. Работы на месте трагедии находятся под постоянным контролем. Мы обеспечим тщательное проведение расследования и выяснение всех обстоятельств происшествия».

Эрдоган также обратился к гражданам с призывом не поддаваться дезинформации и провокациям:

«Прошу наш народ быть бдительным и не поддаваться лжи, манипуляциям и попыткам использовать это горе ради грязной политики».

В завершение президент поблагодарил все дружественные и братские страны, выразившие Турции соболезнования и поддержку:

«Благодарю всех, кто разделил нашу боль - через свои послания и звонки. Да будет память наших шехидов вечной».

