Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях НАТО - ФОТО

Группа военнослужащих Азербайджанской Армии принимает участие в международных учениях «Nusret-2025 Invitation», проводимых в Саросском заливе в Турции.

Об этом 1news.az передает со ссылкой на сообщение Министерства обороны Азербайджана.

Маневры в Саросском заливе проходят с участием военно-морских и военно-воздушных сил стран НАТО, соответствующих подразделений Командования береговой охраны, а также наблюдателей из различных государств.

Цель учений — повышение знаний и навыков участвующих подразделений и командований в области планирования, ведения и оценки минной войны, а также развитие взаимодействия и возможностей совместных действий между ВМС Турции и военно-морскими силами дружественных и союзных стран.

Следует отметить, что, помимо Азербайджана, в международных учениях принимают участие 44 военных из США, ОАЭ, Бахрейна, Болгарии, ЮАР, Индонезии, Кении, Республики Корея, Кувейта, Малайзии, Марокко, Египта, Нидерландов, Омана, Пакистана, Перу, Саудовской Аравии, Сингапура и Шри-Ланки.