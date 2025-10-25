Тяжелое ДТП в Кюрдамире унесло жизни двух человек

В Кюрдамирском районе, на автодороге Кюрдамир-Зардаб, проходящей через село Моллакенд, произошло тяжелое ДТП.

Сообщается, что произошло столкновение трактора, управляемого Н. Абиловым, с легковым автомобилем марки «ВАЗ», за рулем которого находился И. Гусейнов.

В результате аварии погибли Угур Рашад оглу Гусейнов и его мать Вусаля Рафаил гызы Гусейнова.

С тяжёлыми травмами в Кюрдамирскую районную центральную больницу были доставлены Самия Абулфат гызы Гусейнова, Илькин Али оглу Гусейнов и Юсиф Рашад оглу Гусейнов.

Сотрудники полиции проводят расследование на месте происшествия.

Источник: АПА