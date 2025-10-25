 Скончался известный итальянский хореограф азербайджанского происхождения | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Скончался известный итальянский хореограф азербайджанского происхождения

First News Media23:50 - 25 / 10 / 2025
Скончался известный итальянский хореограф азербайджанского происхождения

Скончался известный итальянский хореограф азербайджанского происхождения, Заслуженный артист Азербайджана, председатель действующей в Италии Ассоциации азербайджанской культуры "Азери" Маис Нуриев.

Об этом сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Профессор Миланской консерватории, Академии танца "Аида" и "Оризон" М. Нуриев, тесно сотрудничая с Госкомитетом, проделал важную работу по объединению азербайджанцев, проживающих в Италии, и продвижению азербайджанской культуры в Европе, отметили в ведомстве.

"Наш соотечественник на протяжении многих лет представлял азербайджанские народные танцы на мировых сценах, своей профессиональной деятельностью достойно знакомил зрителей с нашим богатым культурным наследием, историей, национальными ценностями в Италии и других странах, внес большой вклад в культурную дипломатию. Благодаря его неутомимой преподавательской деятельности выросли многие молодые хореографы, которые донесли культурное наследие нашей страны до более широкой международной аудитории", - отметили в комитете.

Хореограф пользовался уважением в итальянском обществе, сыграл серьезную роль в укреплении культурного моста между двумя странами.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Маис Нуриев был удостоен почетного звания Заслуженного артиста, а также награжден юбилейной медалью "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)" и медалью "За заслуги в диаспорской деятельности".

Источник: Report

Поделиться:
975

Актуально

Политика

Скандал: дети Фазаила Агамалы не поделили лидерство в партии - ОБНОВЛЕНО

Мнение

ЕС между стратегической автономией и сложными реалиями

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником

Мнение

Стоит ли бояться ящура: 1news объясняет, можно ли покупать мясо и молочку

Общество

Скончался известный итальянский хореограф азербайджанского происхождения

Тяжелое ДТП в Кюрдамире унесло жизни двух человек

Ливни и мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Объявлен жёлтый уровень опасности в связи с ветром

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Новости для вас

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ Маленький Мирисмаил, переживший ампутацию глаза, нуждается в срочном лечении - ФОТО

Женщина устроила водные процедуры в Каспийской бухте - ВИДЕО

Скончался ветеран Отечественной войны

Арестована дочь Низами Рамзи

Последние новости

Портрет музы Пикассо продали на аукционе в Париже за $37 млн

Сегодня, 00:00

Скончался известный итальянский хореограф азербайджанского происхождения

25 / 10 / 2025, 23:50

Лимит сахара у детей до двух лет снижает риск болезней сердца во взрослой жизни - ИССЛЕДОВАНИЕ

25 / 10 / 2025, 23:40

В Париже будут судить 10 человек за кибертравлю Брижит Макрон

25 / 10 / 2025, 23:20

Трамп назвал условие встречи с Путиным

25 / 10 / 2025, 23:01

Трамп встретился с эмиром и премьером Катара на борту своего самолета

25 / 10 / 2025, 22:40

Израильские войска ударили по центральной части сектора Газа

25 / 10 / 2025, 22:23

Трамп опроверг сообщения о планах назвать бальный зал Белого дома в честь себя

25 / 10 / 2025, 22:15

Рубио: США не собираются отказываться от поддержки Тайваня из-за Китая

25 / 10 / 2025, 21:57

Камала Харрис намерена вновь баллотироваться на должность президента США

25 / 10 / 2025, 21:39

Гюнай Агамали: «Выборы председателя партии «Ана Вэтен» не состоялись»

25 / 10 / 2025, 21:27

ЕС намерен снижать зависимость от сырья из КНР

25 / 10 / 2025, 21:15

Тяжелое ДТП в Кюрдамире унесло жизни двух человек

25 / 10 / 2025, 20:58

Ливни и мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

25 / 10 / 2025, 20:32

Освобождённый в России азербайджанский бизнесмен прибыл в Баку

25 / 10 / 2025, 20:26

Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях НАТО - ФОТО

25 / 10 / 2025, 20:18

Объявлен жёлтый уровень опасности в связи с ветром

25 / 10 / 2025, 20:00

Спонсором Пентагона оказался «миллиардер-затворник»

25 / 10 / 2025, 19:40

В США полицейский голыми руками оттащил за хвост крокодила - ВИДЕО

25 / 10 / 2025, 19:21

Трамп хочет превратить ВМС США в «Золотой флот»

25 / 10 / 2025, 18:58
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10