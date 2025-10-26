СМИ: РРК эвакуирует приграничные с Турцией лагеря и освободит пещеры

Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РРК) эвакуирует не только свои формирования с турецкой территории, но и освободит некоторые лагеря в приграничной зоне на севере Ирака.

С таким утверждением выступил телеканал NTV.

По данным телеканала, речь может идти об эвакуации лагерей в североиракских регионах Зап и Метина, а также пещер в приграничной зоне, которые активно используются РПК. В сделанном ранее заявлении РПК о выводе формирований из Турции отмечалось, что "аналогичные меры [по выводу формирований] принимаются и на позициях вдоль границы, где существует потенциальная опасность конфликта или провокаций".

Всего, как сообщает NTV, у РРК есть семь крупных лагерей, расположенных в горных районах вдоль иракско-турецкой границы. Эти лагеря, а также сотни пещер подвергались интенсивным ударам ВС Турции в рамках многочисленных антитеррористических операций серии "Коготь", которые реализуются с 2019 года. Лагеря в регионах Зап и Метина считаются главными и наиболее крупными опорными пунктами РПК в регионе. Они также задействованы в логистике и снабжении формирований организации на территории Турции.

