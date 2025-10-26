 Какой будет погода в первый день недели? | 1news.az | Новости
Общество

Какой будет погода в первый день недели?

First News Media15:05 - Сегодня
Какой будет погода в первый день недели?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник, 27 октября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможны дожди с грозами. Периодически усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 14-16, днем – 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 763 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет в пределах 80-85%, днем – 60-70%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Однако ночью местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В некоторых местах возможны ливни и град, в высокогорьях – мокрый снег. Местами и временами будет наблюдаться туман. Западный ветер ночью и утром местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 12-17, днем – 20-25, в горах: ночью – 2-7, днем – 10-15 градусов тепла.

Источник: АЗЕРТАДЖ

