Рейс авиакомпании UTair по маршруту Баку-Гянджа направлен на запасной аэродром

Рейс UTA-743, выполнявшийся авиакомпанией UTair по маршруту Баку–Гянджа, в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в пункте назначения - туманом, по решению командира воздушного судна был направлен на запасной аэродром - в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение пресс-службы аэропорта, воздушное судно типа Boeing 737 совершило безопасную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 11:05 по местному времени.

Безопасность пассажиров и полёта была обеспечена в приоритетном порядке - решение о дальнейшем выполнении рейса будет принято авиакомпанией UTair в зависимости от метеоусловий.

Все необходимые операционные процедуры со стороны Международного аэропорта Гейдар Алиев были выполнены в оперативном порядке.