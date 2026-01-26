Открылась постоянная экспозиция под названием «Поколение шестидесятников: азербайджанское искусство вне конформизма» - ФОТО

В Азербайджанском Национальном музее искусств состоялось открытие новой постоянной экспозиции под названием «Поколение шестидесятников: азербайджанское искусство вне конформизма».

Экспозиция посвящена творчеству ведущих представителей художественного движения нонконформизма, сыгравшего важную роль в развитии изобразительного искусства Азербайджана во второй половине XX века.

Проект реализован ООО «Greentech Solutions» при поддержке bp и её партнёров по проектам Азери–Чираг–Гюнешли, Баку–Тбилиси–Джейхан, Шахдениз и Южно-Кавказский трубопровод.

В рамках проекта в Азербайджанском Национальном музее искусств были проведены капитальный ремонт, редизайн и техническая модернизация выставочных залов, предназначенных для экспонирования работ нонконформистов. Обновление было осуществлено в соответствии с современными принципами музейной экспозиции, что значительно повысило как эстетические, так и функциональные возможности залов, создав благоприятные условия для сохранения и демонстрации произведений искусства в соответствии с международными музейными стандартами.

В коллекции Азербайджанского Национального музея искусств особое место занимают произведения выдающихся художников, стоявших у истоков нонконформистского направления — Джавад Мирджавадов, Тофиг Джавадов, Ашраф Мурад, Расим Бабаев, Горхмаз Афандиев и Фазиль Наджафов. Долгое время их творчество экспонировалось в музее в ограниченном формате. Новая постоянная экспозиция обеспечила системное и соответствующее современным музейным стандартам представление их многогранного художественного наследия широкой публике.

На церемонии открытия выступили региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли, директор Азербайджанского Национального музея искусств Ширин Меликова и председатель Союза художников Азербайджана Фархад Халилов. В выступлениях особо подчёркивалась важная роль движения нонконформизма, сформировавшегося в 60-х годах XX века, в обновлении эстетического мышления в азербайджанском изобразительном искусстве и в утверждении свободы индивидуального творчества, а также отмечалась значимость сохранения этого наследия и его представления широкой аудитории.

В художественной части мероприятия народная артистка, вокалистка Фидан Гаджиева и пианист Шахин Яхьязаде исполнили избранные произведения мировой классической музыки.

Затем гости ознакомились с экспозицией.

Отметим, что постоянная экспозиция под названием «Поколение шестидесятников: азербайджанское искусство вне конформизма» в настоящее время открыта для посетителей Азербайджанского Национального музея искусств.