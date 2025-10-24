Кафе «Kashalata», первое инклюзивное кафе в Баку, продолжает свою деятельность!

Основанное по инициативе Общественного объединения “Birgə və Sağlam” при поддержке PASHA Holding, а также Министерства труда и социальной защиты населения, KOBIA, SOCAR, Trendyol Азербайджан и других партнерских компаний, первое инклюзивное кафе “Kashalata” успешно продолжает свою работу.

Основная цель инициативы - поддержка трудоустройства молодежи с инвалидностью и содействие их интеграции в общество. Кафе, расположенное по адресу улица Узеира Гаджибейли, 57, предоставляет рабочие места для 20 молодых людей, часть из которых - лица с расстройством аутистического спектра и другими особенностями нейроразнообразия.

Отметим, что поддержка женщин и детей является одним из приоритетных направлений стратегии корпоративной социальной ответственности PASHA Holding. В этом контексте холдинг реализует различные благотворительные и донорские акции, а также другие социальные проекты, направленные на поддержку детей, страдающих талассемией и аутизмом, и детей, оставшихся без попечения родителей.