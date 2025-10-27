Поэзия без границ: Нигяр Гасан-заде представляет сразу три программы на крупном фестивале - ВИДЕО

Баку встречает мировую поэзию, этническую музыку и яркий талант нового поколения.

Нигяр Гасан-заде рассказала 1news.az о том, что именно центр «Söz» представит на международном фестивале и почему эти события важны для культурного имиджа страны.

Поэт и основатель мультидисциплинарного центра «Söz» Нигяр Гасан-заде в комментарии для 1news.az рассказала, что в рамках международного фестиваля их команда подготовила сразу три уникальные программы, каждая из которых была создана специально для этого события.

Первая программа пройдет 1 ноября в 18:00 в Музее живописи. Гостей ждет вечер этно-суфийской музыки и мелодекламации с участием группы «Савалан» и солистов коллектива «Чардак».

Нигяр ханум отметила, что сочетание живой этнической музыки, чувственных вокальных партий и строк Великих восточных поэтов создаст необыкновенно глубокую атмосферу - духовную, вдохновляющую и по-настоящему художественную.

Вторая программа - это детский творческий вечер со студентами Государственной детской филармонии, который состоится 2 ноября в 17:00. Постановка основана на стихах Лейлы Алиевой и объединяет хореографию, вокал, декламацию, художественную гимнастику и актерское мастерство. По словам Н.Гасан-заде, зрители почувствуют искреннюю энергию, энтузиазм и яркий талант юных исполнителей, которые открывают сцену для нового поколения искусства.

Завершит участие центра «Söz» вечер международной поэзии, в котором примут участие известные поэты из США, Португалии, Марокко и Турции: Мануэль Айрис, Луис Фелипе Сарменто, Хасан Нажми и Атаол Бехрамоглу.

Вместе с ними выступят корифеи азербайджанской поэзии - народные поэты Вахид Азиз и Сабир Рустамханлы, а также поэт Вагиф Бахманлы. Нигяр ханум отметила, что многие зарубежные авторы приедут и выступят в нашей стране впервые, что делает событие особенно значимым для культурного обмена.

Н.Гасан-заде подчеркнула, что фестиваль имеет важное значение для культурной жизни Азербайджана, укрепления международных творческих связей и популяризации мультидисциплинарного искусства.

Она также пригласила всех жителей и гостей столицы стать частью этих ярких событий: регистрация на официальном сайте фестиваля бесплатная.

«Мы с нетерпением ждем встречи с нашими зрителями и надеемся подарить им незабываемые эмоции», — отметила Нигяр Гасан-заде.