Дорожная полиция призвала водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах - ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом опубликовал анализы дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, зафиксированных камерами наблюдения.

По данным центра, основной причиной подобных ДТП остаются невнимательность и безответственность как со стороны водителей, так и со стороны самих пешеходов.

Большинство аварий происходит в нескольких метрах от пешеходных переходов, что свидетельствует о нарушении элементарных правил дорожной безопасности. Специалисты отмечают: даже при хорошей осведомлённости о правилах поведения на дороге многие участники движения пренебрегают ими, что нередко приводит к тяжёлым последствиям.

Водителям напоминают о недопустимости превышения скорости, резких манёвров и игнорирования знаков, а пешеходам - о необходимости переходить дорогу только в установленных местах и убеждаться, что транспортные средства остановились.

Джамиля Суджадинова