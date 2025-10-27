 Ишхан Вердян: Дашнаки и главари «карабахского клана» должны ответить перед азербайджанским народом | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Ишхан Вердян: Дашнаки и главари «карабахского клана» должны ответить перед азербайджанским народом

First News Media11:22 - Сегодня
Ишхан Вердян: Дашнаки и главари «карабахского клана» должны ответить перед азербайджанским народом

Армянский гражданский активист и блогер Ишхан Вердян заявил, что дашнаки и главари «карабахского клана» должны ответить за содеянное перед азербайджанским народом.

Как передает 1news.az, об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Я хорошо знаком с азербайджанцами и знаю их чувства и мысли относительно произошедшего. Я знаю также о семьях шахидов, которые потеряли самое ценное в своей жизни из-за этой вражды.

Однако я верю в доброту азербайджанцев, как людей, и в их искренность и человечность в желании достичь настоящего мира.

Я также взываю к памяти азербайджанцев, что на протяжении нескольких веков наши народы жили вместе. Люди из Баку, Гянджи, из других городов Азербайджана — до сих пор помнят времена, как армяне жили вместе с ними, и тепло отзываются.

Это означает, что мирное сосуществование двух народов вполне возможно и подтверждается исторически. Но сближению народов сегодня, да и зачинщиком всего конфликта являются дашнаки, которые появились в регионе в 1987 году, испортили всё и продолжают портить до сих пор.

И исходя из этого, я делаю предложение, что дашнаки должны ответить за содеянное перед азербайджанским народом. Каждый главарь так называемого "карабахского клана" и их подельники должны понести наказание там, где решит государство Азербайджана.

Более того, это будет неизбежно сделано. В новой Армении не должны иметь место люди, распространяющие фашистскую идеологию и на этом фоне разжигающие этнический конфликт.

Я уверен, что всё будет хорошо. Мир неизбежен, честный мир», - написал он.

Поделиться:
160

Актуально

Политика

Армения снимает ограничения на транзит в Азербайджан - Пашинян назвал маршрут

Политика

В Пирекюшкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

Общество

Дорожная полиция призвала водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах - ...

Политика

Пашинян признал: Мир с Азербайджаном стал реальностью

Политика

Пашинян заявил о ведении интенсивной работы по реализации проекта TRIPP

Ишхан Вердян: Дашнаки и главари «карабахского клана» должны ответить перед азербайджанским народом

В Пирекюшкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

Пашинян признал: Мир с Азербайджаном стал реальностью

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Новости для вас

В отношении Рамиза Мехтиева проводились комплексные оперативно-технические мероприятия

Рамиз Мехтиев дал указания адвокатам

Фазаилу Агамалы стало плохо после семейного скандала на съезде партии

Суд удовлетворил ходатайство Рубена Варданяна об отказе от адвоката - ФОТО

Последние новости

Трамп в ответ на испытания «Буревестника» заявил об американской подлодке у берегов РФ

Сегодня, 12:12

Пашинян: Мы должны заботиться об установившемся мире

Сегодня, 11:47

Азербайджан запускает диагностику цифровой зрелости госорганов и бизнеса

Сегодня, 11:44

«Слишком мило». Трамп пообещал не претендовать на пост вице-президента

Сегодня, 11:37

Пашинян заявил о ведении интенсивной работы по реализации проекта TRIPP

Сегодня, 11:33

В Грузии задержаны иностранцы за попытку покупки ядерного материала

Сегодня, 11:30

Премьер Армении считает, что 2026 год будет иметь критическое значение для мира

Сегодня, 11:28

Информация для планирующих обучение в Китае

Сегодня, 11:25

Ишхан Вердян: Дашнаки и главари «карабахского клана» должны ответить перед азербайджанским народом

Сегодня, 11:22

Аллахшукюр Пашазаде встретится с Папой Римским в Ватикане

Сегодня, 11:20

В Армении расходы на оборону планируется сократить на 15,3%

Сегодня, 11:17

Трамп не стал отрицать возможность введения новых санкций против России

Сегодня, 11:15

Автохулиганство в Хачмазе обернулось лишением прав и арестом - ВИДЕО

Сегодня, 11:10

Трамп выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном

Сегодня, 11:05

В Пирекюшкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

Сегодня, 11:00

Скончалась учительница из Хачмаза, набравшая на экзамене высший балл

Сегодня, 10:53

Дорожная полиция призвала водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах - ВИДЕО

Сегодня, 10:50

В Азербайджане мужчину подозревают в нападении с ножом на супругу

Сегодня, 10:40

Пашинян признал: Мир с Азербайджаном стал реальностью

Сегодня, 10:35

Суд арестовал Экрема Имамоглу по обвинению в «политическом шпионаже»

Сегодня, 10:33
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10