Ишхан Вердян: Дашнаки и главари «карабахского клана» должны ответить перед азербайджанским народом

Армянский гражданский активист и блогер Ишхан Вердян заявил, что дашнаки и главари «карабахского клана» должны ответить за содеянное перед азербайджанским народом.

Как передает 1news.az, об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Я хорошо знаком с азербайджанцами и знаю их чувства и мысли относительно произошедшего. Я знаю также о семьях шахидов, которые потеряли самое ценное в своей жизни из-за этой вражды.

Однако я верю в доброту азербайджанцев, как людей, и в их искренность и человечность в желании достичь настоящего мира.

Я также взываю к памяти азербайджанцев, что на протяжении нескольких веков наши народы жили вместе. Люди из Баку, Гянджи, из других городов Азербайджана — до сих пор помнят времена, как армяне жили вместе с ними, и тепло отзываются.

Это означает, что мирное сосуществование двух народов вполне возможно и подтверждается исторически. Но сближению народов сегодня, да и зачинщиком всего конфликта являются дашнаки, которые появились в регионе в 1987 году, испортили всё и продолжают портить до сих пор.

И исходя из этого, я делаю предложение, что дашнаки должны ответить за содеянное перед азербайджанским народом. Каждый главарь так называемого "карабахского клана" и их подельники должны понести наказание там, где решит государство Азербайджана.

Более того, это будет неизбежно сделано. В новой Армении не должны иметь место люди, распространяющие фашистскую идеологию и на этом фоне разжигающие этнический конфликт.

Я уверен, что всё будет хорошо. Мир неизбежен, честный мир», - написал он.