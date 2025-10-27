Трамп в ответ на испытания «Буревестника» заявил об американской подлодке у берегов РФ

США не считают нужным разрабатывать ракеты сверхбольшой дальности в гонке вооружений с Россией, так как у ее берегов находится «лучшая в мире» американская атомная подводная лодка.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя завершение испытаний Россией крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник».

«Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов. Так что [США] не нужны [ракеты с дальностью полета] 8 тыс. миль (более 12,8 км – ред.)», - сказал Трамп журналистам на борту своего самолета, направляясь из Куала-Лумпура в Токио. Беседа транслировалась на сайте Белого дома.

Президент США также счел «неуместным» заявление РФ о завершении испытаний «Буревестника», когда Россия ведет конфликт с Украиной. «Война, которая должна была длиться одну неделю, сейчас вступает в четвертый год. Вот что следует делать (урегулировать конфликт – ред.) вместо испытаний ракет», - утверждал президент.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что завершены решающие испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, что не является пределом. Он подчеркнул, что во время полета были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и «тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны».

Источник: ТАСС