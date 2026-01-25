Завершён Кубок Азербайджана по снежному волейболу

В Азербайджане завершился Кубок страны по снежному волейболу.

Как сообщает 1news.az, соревнования прошли в туристическом центре «Шахдаг».

В женском турнире призёры определялись по круговой системе. Все матчи выиграла команда «Гянджа» (4 победы, 12 очков), которая заняла первое место. Второе место у команды «Милли» (3 победы, 8 очков), третье — у «Азеррейла» (2 победы, 6 очков).

В мужском турнире в матче за бронзу встретились «Гянджляр» и «Baku Fires». Команда «Baku Fires» одержала победу со счётом 2:0 и заняла третье место. В финале «Азеррейл» обыграл команду «Карагая» со счётом 2:0 и стал обладателем Кубка страны. «Карагая» завоевала серебряные медали.

После игр состоялась церемония награждения. Победителям и призёрам были вручены дипломы, кубки и медали.