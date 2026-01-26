Подача газа в Мехдиабад приостановлена из-за пожара на трубопроводе - ВИДЕО

На газовой линии в поселке Мехдиабад Абшеронского района произошла авария, в результате которой возник пожар.

Из-за инцидента серьезно повреждена инфраструктура, обеспечивающая населенный пункт голубым топливом, передает Oxu.az.

В настоящее время подача газа в значительную часть Мехдиабада приостановлена.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сообщили, что на горячую линию "112" поступила информация о возгорании на газопроводе, проходящем по улице Ахмеда Джавада в поселке Мехдиабад.

В связи с этим на место происшествия были направлены подразделения Государственной противопожарной службы.

В результате принятых мер пожар был ликвидирован.