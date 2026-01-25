Шесть человек получили повреждения в результате ДТП в Нахчыване

В Нахчыване в результате дорожно-транспортного происшествия различной степени повреждения получили шесть человек.

Как передает АПА, ДТП произошло на участке трассы Нахчыван–Ордубад в районе села Чешмебасар Бабекского района.

Столкнулись автомобили марок «NAZ-Lifan» и «Хазар». В результате аварии травмы получили: 2012 г. р. — Захид Алиев, 2003 г. р. — Элджан Рагимли, 2010 г. р. — Салман Алиев, 1986 г. р. — Шахана Алиева, 2012 г. р. — Айла Алиева и 1993 г. р. — Туркут Алибейли.

Пострадавшие были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Республиканской больницы Нахчыванской автономной республики.

На место были привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.