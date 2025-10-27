Грузия отказалась участвовать в сессии ПА «Евронест»

Парламентская делегация Грузии не примет участие в 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи «Евронест», которая пройдёт в Ереване 28–30 октября.

Председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили опубликовал в соцсетях письмо, направленное руководству «Евронеста». В нем говорится, что Грузия «всё больше обеспокоена действиями некоторых членов Европарламента, чья враждебная риторика и шаги противоречат принципам партнёрства и взаимного уважения».

Грузинская сторона осудила участие некоторых евродепутатов «в протестных акциях у здания парламента Грузии», чьи заявления «поощряли общественные беспорядки, радикализацию и насилие» в стране.

Источник: «Эхо Кавказа»