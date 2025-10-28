Дело о французском шпионе в Баку: стали известны новые показания свидетелей

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики (АР) в отношении Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже в пользу Франции, и Азада Мамедли, обвиняемого в государственной измене.

Как передает Oxu.Az, под председательством судьи Эльмина Рустамова были заслушаны свидетельские показания.

Свидетель K.Ю., бывший полковник Государственной пограничной службы (ГПС), рассказал о своем знакомстве с М.Райаном в 2019 году в World Business Centre в Баку. По его словам, он обратился в центр с целью изучения французского языка, где Райан работал преподавателем. Однако вскоре свидетель был вынужден прекратить обучение из-за непрофессионального подхода Райана. Примечательно, что после того как Мартин узнал о службе K.Ю. в пограничных войсках, он начал активно интересоваться деталями его работы, домашним адресом и кругом общения.

Другой свидетель, Н.М., руководитель ООО Linguist, функционирующего в World Business Centre, и исполнительный директор Expert Services FZE, подтвердил, что Мартин Райан около двух месяцев проводил обучение французскому языку, в том числе для сотрудника ГПС K.Ю. и представителя российского посольства в Азербайджане О.К. Он отметил, что встречался с подсудимым на нескольких мероприятиях, организованных посольством Франции, но других разговоров с ним не имел.

Особый интерес вызвали показания свидетеля З.М., который познакомился с Мартином Райаном еще в 2008 году во Франции через белорусского студента Глеба Жаркова. По возвращении в Азербайджан З.М. работал преподавателем французского языка, где познакомился с Азадом Мамедли, который был его студентом. В 2019 году, когда Мартин Райан приехал в Азербайджан, З.М. помог ему найти жилье, и некоторое время они жили вместе. Впоследствии он познакомил Мартина с Азадом Мамедли, между которыми завязались дружеские отношения.

Свидетель отметил, что несколько лет назад Азад уехал работать в Северную Ирландию. Перед отъездом Мартин познакомил его с сотрудниками французского посольства Фредериком Девосом и Лораном Грардом, которые в то время пытались привлечь Азада к секретному сотрудничеству. З.М. сказал, что Мартин однажды рассказал ему, что представители французской спецслужбы передали Азаду письменное задание, вложив его между страницами книги. Азад же потребовал французское гражданство в обмен на сотрудничество с ними. Мартин рассказал ему, что французская спецслужба очень интересуется деятельностью Ирана и России в Азербайджане.

Впоследствии З.М. по рекомендации Мартина Райана устроился на работу переводчиком во французское посольство. Мартин раскрыл ему, что Фредерик Девос, советник посла, был сотрудником французских спецслужб, как и сменивший его позднее Лоран Грард, также и Лоран Ледит. По словам свидетеля, Мартин встречался с сотрудниками спецслужб 1-2 раза в месяц в различных ресторанах в центре города.

Особенно важными стали показания о том, что французскую разведку интересовали общественно-политические изменения в Азербайджане после второй Карабахской войны, а также развитие событий в России, Иране и Турции. Фредерик советовал Мартину держаться подальше от русских, проживающих в Баку.

Свидетель Ю.А. рассказал, что познакомился с Мартином Райаном в 2005 году во Франции. Их связывали близкие отношения, в рамках которых они обсуждали различные темы, включая бизнес-связи Мартина, его желание расширить алкогольный бизнес в Азербайджане и политические вопросы. Мартин часто интересовался напряженностью в отношениях между Азербайджаном и Францией, а также отношениями Азербайджана с соседними странами.

Примерно два года назад Ю.А. познакомился с Азадом Мамедли в доме Мартина Райана в Баку. Азад представился как юрист, работающий в ОАО Azərbaycan Beynəlxalq Bankı.

В ноябре 2023 года Ю.А. получил приглашение от французского посольства на конференцию во Французско-азербайджанском университете. После конференции на банкете он познакомился с Лораном Грардом, который представился первым секретарем посла и предложил ему сотрудничество. Позже Мартин Райан сообщил ему, что Лоран Грард занимается вербовкой молодых людей для работы на французские спецслужбы и делал такое предложение Азаду Мамедли.

Свидетель Г.А. рассказал, что познакомился с Мартином Райаном через З.М. около 4-5 лет назад. Мартин, несмотря на французское гражданство, мог говорить на азербайджанском языке. Г.А., работавший компьютерным инженером, продал Мартину компьютер. Он также упомянул странный случай, когда З.М. спросил его о возможности наличия "чипа" в клавиатуре, переданной Мартину.

Свидетель Р.Б., сдававший Мартину жилье в аренду, отметил, что Мартин первоначально представился как человек, занимающийся судоходством, но позже в 2023 году признался, что занимается импортом и продажей вина и других алкогольных напитков в Азербайджане.

Все вышеупомянутые свидетели подтвердили свои показания, данные следствию.

Следующее судебное заседание назначено на 24 ноября, где будут заслушаны показания других свидетелей.

Согласно обвинительному заключению, Мартин Райан получал задания от спецслужб Франции: собирать сведения о производстве вооружения в Азербайджане, комплектации армии во время 44-дневной войны 2020 года, о военнослужащих и запасниках, которых можно привлечь к сотрудничеству, данные о лицах, обучавшихся за рубежом на французском языке, сведения о гражданах и компаниях, действующих в Азербайджане, возможность организации тайных денежных переводов через Азербайджан, о связях и контактах между Великобританией, Алжиром, Турцией, Пакистаном, Ираном, Китаем, Сомали, государствами Центральной Азии и другими государствами с Азербайджаном, о планах военного сотрудничества, а также об импорте оружия и боеприпасов в Азербайджан.

Отметим, уголовное дело было возбуждено в СГБ. Обвиняемые были арестованы 4 декабря 2023 г. Гендиректору ООО Merkorama Мартину Райану было предъявлено обвинение по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Азербайджана.

Согласно материалам дела, М.Райан использовался в качестве агента-шпиона сотрудниками французского DGSE (Главного управления внешней безопасности), которые впоследствии были выдворены из Азербайджана как персоны нон грата. По данному уголовному делу по статье 274 (государственная измена) УК АР также обвиняется гражданин Азербайджана Азад Мамедли.