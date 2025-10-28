 На конференции в Брюсселе обсудили право западных азербайджанцев на возвращение на свои земли - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

First News Media15:43 - Сегодня
На конференции в Брюсселе обсудили право западных азербайджанцев на возвращение на свои земли - ФОТО

Международная конференция, посвященная праву западных азербайджанцев на возвращение на родные земли, прошла в Брюсселе 27 октября.

Конференция на тему «Право на возвращение в международном праве» была совместно организована Общиной западных азербайджанцев и французской неправительственной организацией CAP Freedom of Conscience.

На мероприятии с участием 120 человек выступили эксперты-международники, исследователи, политические и общественные деятели из Бельгии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Италии и Азербайджана. Были затронуты отдельные случаи, в том числе случаи изгнания западных азербайджанцев со своих исторических земель, и было подчеркнуто, что право на возвращение закреплено в международном праве как одно из основополагающих прав.

В рамках конференции были организованы две панельные дискуссии, на которых обсуждались вопросы становления и развития концепции права на возвращение в международном праве, а также защиты собственности и культурного наследия в международном праве.

Выступивший на конференции со вступительной речью председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекперли проинформировал участников о представляемой им организации, основных направлениях и целях ее деятельности, а также обратил внимание на то, что в прошлом столетии западные азербайджанцы постепенно и планомерно изгонялись со своих исторических земель. В своем выступлении он заявил, что материальный ущерб, нанесенный в результате системной политики, проводимой Арменией против азербайджанского населения, исчисляется миллиардами долларов, а уничтоженное многовековое культурное наследие не поддается измерению в материальном выражении.

Председатель правления подчеркнул, что, несмотря на многочисленные обращения, Армения отказывается от диалога с Общиной, которая поддерживает мир, спокойствие и сосуществование в регионе в соответствии с политической линией Президента Азербайджана Ильхама Алиева и уверена, что исторические решения, принятые на встрече в Вашингтоне 8 августа, обеспечат мир в регионе.

На конференции также была представлена фотовыставка, представляющая памятники культурного наследия западных азербайджанцев, уничтоженные на их исторических землях. Участникам были розданы многочисленные материалы, подготовленные Общиной Западного Азербайджана.

