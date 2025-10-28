 Похоронен считавшийся пропавшим без вести шехид Мубариз Шахмуров - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Похоронен считавшийся пропавшим без вести шехид Мубариз Шахмуров - ФОТО

First News Media15:48 - Сегодня
Похоронен считавшийся пропавшим без вести шехид Мубариз Шахмуров - ФОТО

28 октября на Шехидляр хиябаны в поселке Кешля Низаминского района Баку захоронены останки еще одного считавшегося пропавшим без вести шехида Первой Карабахской войны Мубариза Шахмурова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на похоронах присутствовали члены семьи шехида, сотрудники Министерств обороны и внутренних дел, представители исполнительных властей Наримановского, Низаминского и Сураханского районов, ветераны войны, семьи шехидов и жители столицы.

Останки Мубариза Шахмурова были преданы земле под звуки государственного гимна, залпового огня и военного оркестра. Были прочитаны молитвы за упокой души шехида, к его могиле возложены венки и цветы.

Государственный флаг Азербайджана, которым был покрыт гроб, передан близким шехида.

Шахмуров Мубариз Агагусейн оглу родился 12 июня 1963 года в селе Навдан Сабирабадского района. 26 февраля 1992 года пропал без вести в ходе боев в направлении Ходжалинского района. Мубариз Шахмуров – один из трех шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, чьи идентифицированные останки сегодня были преданы земле.

Поделиться:
325

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана

Политика

Ильхам Алиев: День Победы – самая яркая страница нашей истории

Политика

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Общество

Очередная группа переселенцев прибыла в поселок Гырмызы Базар и село Сос - ФОТО - ...

Общество

«Лекарство» из краски и технического спирта: задержаны лица, изготовлявшие поддельные препараты против ящура - ВИДЕО

Председательство COP29 представляет Азербайджан на Парижском форуме мира

Проведены совместные тактические учения азербайджанских и сербских артиллеристов - ФОТО

В Нахчыване задержана женщина, подозреваемая в крупной краже денег

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Скончался ветеран Отечественной войны

В Азербайджане полиция предотвратила помолвку 16-летней девушки

В столичном метро скончался мужчина

Арестован Анар Асадли

Последние новости

«Лекарство» из краски и технического спирта: задержаны лица, изготовлявшие поддельные препараты против ящура - ВИДЕО

Сегодня, 19:20

Ильхам Алиев принял участие в открытии второго этапа села Агалы и села Мамедбейли в Зангилане - ФОТО

Сегодня, 19:00

Председательство COP29 представляет Азербайджан на Парижском форуме мира

Сегодня, 18:45

Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана

Сегодня, 18:30

Проведены совместные тактические учения азербайджанских и сербских артиллеристов - ФОТО

Сегодня, 18:17

Ильхам Алиев: Сегодняшняя реальность, сегодняшний день – это торжество справедливости

Сегодня, 18:12

Президент: Сегодня весь Карабах и Восточный Зангезур представляют собой строительную площадку

Сегодня, 18:10

Ильхам Алиев: День Победы – самая яркая страница нашей истории

Сегодня, 18:08

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Сегодня, 18:05

Эрдоган: Турция в тройке лидеров среди стран в производстве беспилотников

Сегодня, 17:42

Джейхун Байрамов отправился с визитом в Оман

Сегодня, 17:40

Турецкой армии передан первый отечественный танк Altay

Сегодня, 17:36

В Нахчыване задержана женщина, подозреваемая в крупной краже денег

Сегодня, 17:35

В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности

Сегодня, 17:28

Водитель остановил автобус посреди дороги и закурил

Сегодня, 17:04

Президент заложил фундамент СЭС «Шамс» и «Уфуг» в селе Шахвелли - ФОТО

Сегодня, 16:57

Вратарь «Интера» насмерть сбил человека в инвалидной коляске на своём автомобиле

Сегодня, 16:50

Гутерриш: Мир должен признать свой провал в климатической борьбе

Сегодня, 16:45

Власти Грузии подадут иск в Конституционный суд о запрете партии Саакашвили

Сегодня, 16:42

Очередная группа переселенцев прибыла в поселок Гырмызы Базар и село Сос - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:38
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10