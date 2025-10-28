Похоронен считавшийся пропавшим без вести шехид Мубариз Шахмуров - ФОТО

28 октября на Шехидляр хиябаны в поселке Кешля Низаминского района Баку захоронены останки еще одного считавшегося пропавшим без вести шехида Первой Карабахской войны Мубариза Шахмурова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на похоронах присутствовали члены семьи шехида, сотрудники Министерств обороны и внутренних дел, представители исполнительных властей Наримановского, Низаминского и Сураханского районов, ветераны войны, семьи шехидов и жители столицы.

Останки Мубариза Шахмурова были преданы земле под звуки государственного гимна, залпового огня и военного оркестра. Были прочитаны молитвы за упокой души шехида, к его могиле возложены венки и цветы.

Государственный флаг Азербайджана, которым был покрыт гроб, передан близким шехида.

Шахмуров Мубариз Агагусейн оглу родился 12 июня 1963 года в селе Навдан Сабирабадского района. 26 февраля 1992 года пропал без вести в ходе боев в направлении Ходжалинского района. Мубариз Шахмуров – один из трех шехидов, считавшихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, чьи идентифицированные останки сегодня были преданы земле.