Гутерриш: Мир должен признать свой провал в климатической борьбе

В ближайшие годы температура Земли поднимется более чем на 1,5°С, однако еще не поздно принять меры, чтобы сделать это превышение временным.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Давайте признаем наш провал. Правда в том, что мы не смогли избежать превышения показателя в 1,5°C в ближайшие несколько лет. И что превышение этого показателя приведет к разрушительным последствиям. Некоторые из этих разрушительных последствий станут переломными моментами, будь это в лесах Амазонии, в Гренландии, западной Антарктике или на коралловых рифах", - сказал он.

Гутерриш призвал мировых лидеров, которые соберутся на климатическом саммите COP30 в Бразилии, признать, что чем дольше они будут откладывать уменьшение вредных выбросов в атмосферу, тем больше будет вероятность катастрофических последствий.

По его словам, на саммите приоритетом будет признание необходимости смены курса. "Абсолютно необходимо сменить курс, чтобы добиться того, что превышение будет настолько коротким и слабым, насколько это возможно, чтобы избежать переломных моментов, например, в Амазонии. Мы не хотим увидеть саванну в Амазонии", - подчеркнул он.

Причиной такого развития событий генсек ООН назвал недостаток определяемых на национальном уровне вкладов - планов действий для сохранения климата, которые каждая страна разрабатывает самостоятельно в рамках Парижского соглашения по климату. В настоящий момент всего 62 страны отправили свои планы ООН.