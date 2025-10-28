Турецкой армии передан первый отечественный танк Altay

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о передаче турецким Вооруженным силам первого танка отечественной разработки Altay после 35 000 км испытаний и 3700 боевых стрельб.

Выступая в Анкаре на церемонии открытия завода по производству танков и бронетехники нового поколения, он заявил, что Турция уверенно движется к обеспечению независимой оборонной промышленности.

«С нашими передовыми воздушными, наземными и морскими системами мы продолжаем творить легенду. На этой производственной площадке ежемесячно будут производиться 8 танков Altay и 10 бронемашин Altuğ. За 23 года мы создали оборонную систему, на которую смотрят - кто-то с завистью, а кто-то с восхищением», - сказал он.

Турецкий лидер отметил, что танк Altay оснащен новейшими системами для максимальной адаптации к современным условиям боя: «С Altay, который разработан с учетом эксплуатации в самых суровых условиях, мы открываем новую эпоху в танковых технологиях. Мы гордимся тем, что передаем первые танки нашим героям – Турецкой армии».

Источник: Anadolu