Президент заложил фундамент СЭС «Шамс» и «Уфуг» в селе Шахвелли - ФОТО

First News Media16:57 - Сегодня
Президент заложил фундамент СЭС «Шамс» и «Уфуг» в селе Шахвелли - ФОТО

28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил в селе Шахвелли Джебраильского района фундамент солнечных электростанций «Шамс» и «Уфуг» мощностью 50 МВт каждая.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр энергетики Парвиз Шахбазов проинформировал главу государства о солнечной электростанции «Шамс» мощностью 50 МВт.

Было отмечено, что этот проект является важной составляющей стратегии нашей страны в области зеленой энергии и знаменует собой начало нового этапа в формировании энергетической карты Джебраильского района.

Отметим, что в марте 2024 года между Министерством энергетики и компанией Nobel Energy был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области строительства солнечной электростанции мощностью 100 МВт, а также производства, продажи и потребления электроэнергии. Затем в апреле этого года правительство Азербайджанской Республики заключило инвестиционные договора с ООО Enerso Jabrayil по проекту солнечной электростанции «Уфуг» мощностью 50 МВт и с ООО Clean Energy Jabrayil по проекту солнечной электростанции «Шамс».

В прошлом году на административной территории Джебраильского района было выделено 229 гектаров государственной земли для развития возобновляемых источников энергии. В рамках этого для ООО Clean Energy Jabrayil была выделена территория площадью свыше 135 гектаров, а для ООО Enerso Jabrayil – более 93 гектаров.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент солнечной электростанции «Шамс», затем принял участие в церемонии закладки фундамента солнечной электростанции «Уфуг».

Сообщалось, что солнечные электростанции «Шамс» и «Уфуг» будут вырабатывать в целом 206 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. В результате ожидается ежегодная экономия около 44 миллионов кубометров природного газа, а также сокращение вредных выбросов в атмосферу на 96 тысяч тонн.

75 миллионов киловатт-часов вырабатываемой на станциях электроэнергии будет реализовываться Открытому акционерному обществу (ОАО) «АзерЭнержи», а 131 миллион киловатт-часов – по договорам купли-продажи, заключенным напрямую с крупными потребителями по принципу «виртуальной передачи электроэнергии».

Ввод в эксплуатацию солнечных электростанций «Шамс» и «Уфуг» запланирован на 2027 год.

Реализация этих проектов повысит роль Джебраильского района в превращении Восточного Зангезура в центр зеленой энергии.

267

