Эрдоган: Турция в тройке лидеров среди стран в производстве беспилотников

Доля собственного производства Турции в оборонной промышленности достигла 80%, она входит в тройку стран - лидеров в мире по выпуску беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы увеличили долю собственного производства в оборонной промышленности с 20% до 80%. <…> Мы практически полностью покрываем потребности наших сил безопасности продукцией отечественного производства, реализуем свыше 1,4 тыс. проектов, по производству БПЛА входим в первую тройку стран в мире. Мы занимаем 11-е место в мире по экспорту продукции ВПК, в 2024 году поставили ее в 180 стран, в 2025 году увеличим это число», - сказал Эрдоган в Анкаре на церемонии передачи ВС республики первых трех основных боевых танков отечественного производства Altay и открытия завода, где будет производиться их сборка.

Ранее сообщалось, что экспорт Турцией продукции ВПК в 2024 году составил более $7 млрд, увеличившись на 29% в сравнении с годом ранее.

Источник: ТАСС