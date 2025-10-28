 Власти Грузии подадут иск в Конституционный суд о запрете партии Саакашвили | 1news.az | Новости
Власти Грузии подадут иск в Конституционный суд о запрете партии Саакашвили

First News Media16:42 - Сегодня
Власти Грузии подадут иск в Конституционный суд о запрете партии Саакашвили

Правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» подаст иск в Конституционный суд о запрете партии бывшего президента Михаила Саакашвили и еще двух объединений после прохождения процедур в парламенте.

Об этом сообщил на брифинге спикер парламента Шалва Папуашвили.

«Что касается процедуры, этот иск сейчас будет передан в первую очередь в процедурный комитет [парламента], который должен проверить подлинность подписей. После этого уже перешлем в Конституционный суд. Не думаю, что сегодня», - заявил Папуашвили.

Он уточнил, что иск может быть подан 29 октября, после подтверждения подлинности подписей в процедурном комитете.

На брифинге 28 октября Папуашвили сообщил, что иск в КС включает три оппозиционные партии - основанное Саакашвили «Единое национальное движение», «Коалицию за перемены» и партию банкира Мамуки Хазарадзе «Сильная Грузия – Лело». Как пояснил Папуашвили, правящая партия не будет требовать запрета отдельных оппозиционных политиков.

Партии, включенные в иск, являются тремя из четырех крупнейших оппозиционных объединений в стране.

Иск не коснулся партии экс-премьера Георгия Гахарии «За Грузию». По итогам парламентских выборов 2024 года эти три партии получили суммарно 49 мандатов из 150 в законодательном органе, но не признали итогов голосования и отказались от депутатских кресел. При этом партия «Сильная Грузия – Лело» приняла участие в муниципальных выборах 4 октября текущего года и получила 59 мест в городских собраниях (сакребуло).

Как пояснил Папуашвили, депутаты сакребуло не будут лишены мандатов.

Источник: ТАСС

