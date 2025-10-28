 Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

First News Media18:05 - Сегодня
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса, которое состоится 31 октября.

В повестку заседания включено 11 вопросов:

1. Заявление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в связи с пятой годовщиной Дня Победы – 8 ноября;

2. Законопроект Азербайджанской Республики «О государственных услугах» (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об автомобильном транспорте» (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-исполнительный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об адвокатах и адвокатской деятельности» (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об ипотеке» (третье чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики «О внутренних войсках Азербайджанской Республики» (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности» (второе чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе» и «Об утверждении Положения о прохождении военной службы» (второе чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дорожном движении» (второе чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности» (первое чтение).

Поделиться:
192

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев вручил ключи от квартир жителям сел Агалы и Мамедбейли ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана

Политика

Ильхам Алиев: День Победы – самая яркая страница нашей истории

Политика

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Политика

Ильхам Алиев: Сегодняшняя реальность, сегодняшний день – это торжество справедливости

Президент: Сегодня весь Карабах и Восточный Зангезур представляют собой строительную площадку

Ильхам Алиев: День Победы – самая яркая страница нашей истории

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Скандал: дети Фазаила Агамалы не поделили лидерство в партии - ОБНОВЛЕНО

Пашинян выразил признательность Ильхаму Алиеву за снятие ограничения на транзит грузов в Армению

Гюнай Агамали: «Выборы председателя партии «Ана Вэтен» не состоялись»

Фазаилу Агамалы стало плохо после семейного скандала на съезде партии

Последние новости

Ильхам Алиев вручил ключи от квартир жителям сел Агалы и Мамедбейли Зангиланского района - ФОТО

Сегодня, 19:22

«Лекарство» из краски и технического спирта: задержаны лица, изготовлявшие поддельные препараты против ящура - ВИДЕО

Сегодня, 19:20

Ильхам Алиев принял участие в открытии второго этапа села Агалы и села Мамедбейли в Зангилане - ФОТО

Сегодня, 19:00

Председательство COP29 представляет Азербайджан на Парижском форуме мира

Сегодня, 18:45

Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана

Сегодня, 18:30

Проведены совместные тактические учения азербайджанских и сербских артиллеристов - ФОТО

Сегодня, 18:17

Ильхам Алиев: Сегодняшняя реальность, сегодняшний день – это торжество справедливости

Сегодня, 18:12

Президент: Сегодня весь Карабах и Восточный Зангезур представляют собой строительную площадку

Сегодня, 18:10

Ильхам Алиев: День Победы – самая яркая страница нашей истории

Сегодня, 18:08

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Сегодня, 18:05

Эрдоган: Турция в тройке лидеров среди стран в производстве беспилотников

Сегодня, 17:42

Джейхун Байрамов отправился с визитом в Оман

Сегодня, 17:40

Турецкой армии передан первый отечественный танк Altay

Сегодня, 17:36

В Нахчыване задержана женщина, подозреваемая в крупной краже денег

Сегодня, 17:35

В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности

Сегодня, 17:28

Водитель остановил автобус посреди дороги и закурил

Сегодня, 17:04

Президент заложил фундамент СЭС «Шамс» и «Уфуг» в селе Шахвелли - ФОТО

Сегодня, 16:57

Вратарь «Интера» насмерть сбил человека в инвалидной коляске на своём автомобиле

Сегодня, 16:50

Гутерриш: Мир должен признать свой провал в климатической борьбе

Сегодня, 16:45

Власти Грузии подадут иск в Конституционный суд о запрете партии Саакашвили

Сегодня, 16:42
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10