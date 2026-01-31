Бакинка, актриса театра и кино Ольга Лерман получила премию «Золотой орёл» - ВИДЕО

Актриса театра и кино Ольга Лерман удостоена премии «Золотой орёл» на 24-й церемонии награждения в Москве.

Награда присуждена в номинации «Лучшая актриса онлайн-сериала» за роль в сериале «Плевако».

Ольга Лерман родилась 25 марта 1988 года в Баку в театральной семье.

Родители — Виктория Лерман, заведующая постановочной частью Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, и актер того же театра, Народный артист Азербайджана Фуад Османов.

