 Состоялся Кубок Гейдара Алиева по лыжному спорту среди детей - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Спорт

Состоялся Кубок Гейдара Алиева по лыжному спорту среди детей - ФОТО

First News Media19:20 - Сегодня
Состоялся Кубок Гейдара Алиева по лыжному спорту среди детей - ФОТО

31 января при поддержке Федерации зимних видов спорта и организации туристического центра «Шахдаг» прошли любительские соревнования среди детей на Кубок Гейдара Алиева по лыжному спорту.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в первый день турнира, организуемого уже в четвертый раз, около 80 юных любителей лыж в возрастных категориях 6–8, 9–12 и 13–17 лет, прошедших предварительную регистрацию, состязались в дисциплине «гигантский слалом».

По результатам соревнований в возрастной категории 6–8 лет первого места среди девочек удостоилась Нурлана Абдулова, а среди мальчиков — Мурон Анатшов.

В категории 9–12 лет среди девочек первой стала Зарина Велиева, второй — Амина Ахмедова, третьей — Айлин Гасанзаде. Среди мальчиков первое место занял Мехди Хактари, второе — Надир Алышов, третье — Саид Назуров.

В возрастной группе 13–17 лет среди девочек места распределились следующим образом: Людмила Подгорная — первое, Суэль Гаджибейли — второе, Марьям Везирова — третье место. Среди мальчиков победителем стал Амин Шихов, Юсиф Кичибеков занял вторую ступень пьедестала, Нуреддин Назуров — третью.

В завершение турнира победители были награждены кубками и медалями от туристического центра «Шахдаг» и спонсоров, участникам были вручены различные поощрительные подарки.

Основная цель проведения соревнований — популяризация лыжного спорта в стране, повышение интереса к этой сфере среди детей, а также расширение опыта туристического центра «Шахдаг» в организации международных спортивных состязаний.

Отметим, что Кубок Гейдара Алиева по лыжному спорту продолжится 1 февраля соревнованиями среди взрослых.

Поделиться:
189

Актуально

Общество

В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветер

Общество

В Азербайджане впервые прошел экзамен в порядке экстерната в электронной форме

Общество

В Бешбармаге обнаружен караван-сарай - ФОТО

Общество

Какая погода будет в первый день февраля?

Спорт

Состоялся Кубок Гейдара Алиева по лыжному спорту среди детей - ФОТО

Определились даты матчей «Карабаха» против «Ньюкасла» в плей-офф Лиги чемпионов

Стал известен соперник «Карабаха» в плей-офф Лиги Чемпионов - ВИДЕО

Азербайджанская лыжница успешно выступила на международных соревнованиях в Андорре - ФОТО

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

The Guardian: «Требовательный и успешный тренер - «Ливерпуль» против азербайджанского «Алекса Фергюсона» - ФОТО

«Карабах» крупно уступил «Ливерпулю», но вышел в плей-офф Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО

Гурбан Гурбанов: Мои футболисты завтра покажут одну из своих лучших игр

Мисли Премьер-лига: сенсационная победа Кяпаза над Карабахом

Последние новости

Филиппо считает необходимым срочно возобновить диалог Парижа и Москвы

Сегодня, 20:00

В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветер

Сегодня, 19:50

Состоялся Кубок Гейдара Алиева по лыжному спорту среди детей - ФОТО

Сегодня, 19:20

Первый на Кавказе пациент с пересаженным сердцем призвал людей становиться донорами

Сегодня, 19:05

В Азербайджане впервые прошел экзамен в порядке экстерната в электронной форме

Сегодня, 18:40

В иранских городах взрывы - СМИ Израиля

Сегодня, 18:15

В Азербайджане за минувшие сутки задержаны 120 разыскиваемых лиц

Сегодня, 17:50

Иран готов к любым сценариям и даст решительный отпор в случае атаки - глава МИД

Сегодня, 17:20

В Бешбармаге обнаружен караван-сарай - ФОТО

Сегодня, 16:50

Министр обороны Германии не видит признаков того, что США хотят выйти из НАТО

Сегодня, 16:40

Тегеран заявляет о готовности к равноправным переговорам с Вашингтоном

Сегодня, 16:25

Бакинка, актриса театра и кино Ольга Лерман получила премию «Золотой орёл» - ВИДЕО

Сегодня, 16:20

Военный атташе Азербайджана посетил семьи шехидов в двух провинциях Турции - ФОТО

Сегодня, 16:05

Арагчи назвал смену режима в Иране пустой иллюзией

Сегодня, 15:35

По делу о нападении на сына народного артиста в Баку задержан один человек - БНОВЛЕНО

Сегодня, 15:20

В Турции перевернулся микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 15:00

Дональд Трамп: Стадион для боев UFC построят прямо перед Белым домом

Сегодня, 14:50

Какая погода будет в первый день февраля?

Сегодня, 14:30

Экс-главу Минкульта Армении приговорили к 4,5 годам тюрьмы и тут же амнистировали

Сегодня, 14:05

Пеп Гвардиола вновь осудил разрушение Газы и безразличие к судьбе палестинских детей

Сегодня, 13:50
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48