Очередная группа переселенцев прибыла в поселок Гырмызы Базар и село Сос - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В соответствии с «I Государственной программой Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики» осуществлен очередной процесс переселения в поселок Гырмызы Базар и село Сос Ходжавендского района, и семьи, выехавшие в утренние часы, прибыли в родной край.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сегодня поселок Гырмызы Базар принял 20 семей – 71 человека, а село Сос – 10 семей – 42 человека.

Азербайджанское государство создало в обоих населенных пунктах необходимые условия для комфортной жизни. Благоустроены дороги, восстановлены дома и линии коммуникаций.

Таким образом, это уже второе переселение в эти населенные пункты. Ранее в поселке Гырмызы Базар были обустроены 10 семей – 39 человек, а в селе Сос – 10 семей – 47 человек.

08:35

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в поселок Гырмызы Базар и село Сос Ходжавендского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в поселок Гырмызы Базар и село Сос, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.