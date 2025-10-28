 ИИ поможет ставить диагноз рака простаты в течение суток | 1news.az | Новости
ИИ поможет ставить диагноз рака простаты в течение суток

First News Media11:12 - Сегодня
Британская Национальная служба здравоохранения (NHS England) запустила пилотный проект, в рамках которого мужчины с подозрением на рак предстательной железы смогут получать диагноз в течение одного дня.

Новая система основана на применении искусственного интеллекта (ИИ) для анализа МРТ-снимков, что значительно ускоряет процесс постановки диагноза.

Алгоритм ИИ способен выявлять подозрительные участки на изображениях за несколько минут, после чего при высоком уровне риска данные автоматически передаются рентгенологу для приоритетного рассмотрения.

Если подозрения подтверждаются, пациенту назначают биопсию в тот же день, без традиционной многонедельной паузы между этапами обследования.

На первом этапе программа будет протестирована в 15 больницах Англии. По оценкам NHS, новая технология может сократить время ожидания диагноза с нескольких недель до одного дня, что особенно важно для раннего выявления рака простаты - одного из наиболее распространённых видов онкологических заболеваний среди мужчин.

Сейчас стандартная процедура занимает около недели после направления от терапевта, однако на практике сроки часто увеличиваются из-за нехватки специалистов по расшифровке МРТ. Использование ИИ, по мнению врачей, позволит разгрузить рентгенологов и повысить точность диагностики.

Источник: SkyNews

Джамиля Суджадинова

