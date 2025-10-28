Синий прямоугольник продан за 21,4 млн долларов

На лондонском аукционе Christie’s монохромная картина французского художника Ива Кляйна была продана за 21,4 млн долларов (около 33,6 млн манатов).

Работа под названием «Калифорния», созданная в 1961 году, впервые появилась на торгах и сразу привлекла внимание коллекционеров со всего мира.

Полотно представляет собой однотонный синий прямоугольник размером почти два на четыре метра.

Оно выполнено фирменным ультрамариновым пигментом, который художник запатентовал под названием International Klein Blue. Этот цвет стал символом его художественного языка и философии «чистого цвета».

По словам самого Кляйна, ни одна из его монохромных картин не идентична другой, поскольку каждая «обладает собственной сутью и атмосферой». Представители Christie’s отметили, что «Калифорния» относится к числу ключевых работ художника, демонстрирующих переход Кляйна от материальной формы к идее бесконечного.

Имя покупателя не раскрывается.