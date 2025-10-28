 Футбол и развлечения вместе — специальная скидка на пакет «Digiturk» от «CityNet TV» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Футбол и развлечения вместе — специальная скидка на пакет «Digiturk» от «CityNet TV»

First News Media11:35 - Сегодня
Футбол и развлечения вместе — специальная скидка на пакет «Digiturk» от «CityNet TV»

Новые абоненты «CityNet TV» теперь могут получить пакет «Digiturk» со специальной скидкой вместе с услугой TV Plus.

В рамках кампании подключиться к пакету «CityNet TV Plus + Digiturk» можно всего за 19.99 манатов в месяц вместо 26.99 манатов.

Благодаря этому эксклюзивному предложению для любителей футбола и развлечений, пользователи «CityNet TV» получают возможность одновременно наслаждаться захватывающими спортивными трансляциями и качественным отдыхом.

Абоненты смогут пользоваться этой скидкой в течение одного года (12 месяцев). Предложение действительно для клиентов, подключившихся до 31 декабря 2025 года.

Чтобы воспользоваться специальной скидкой, вы можете связаться по номеру *1177.

В рамках пакета «Digiturk» любители спорта могут смотреть футбольные матчи Турецкой Суперлиги и другие спортивные соревнования в высоком качестве на каналах «BeIN Sports International», «BeIN Sports 2», «BeIN Sports 3» и «BeIN Sports 4».

А для любителей развлечений и кино предлагаются популярные каналы, такие как «BeIN Iz», «BeIN Gurme» и «BeIN Movies».

Кроме того, каталог VoD, включающий более 1000 фильмов и сериалов различных жанров, предоставляет зрителям доступ к премиальному контенту.

На «CityNet TV» вместе с «Digiturk» можно смотреть каналы, такие как «BluTV», «Setanta Sports», «Dizi Channel» и «FilmBox». Кроме того, пользователи могут легко получить доступ к популярным приложениям, таким как YouTube, Netflix, Amazon Prime и Spotify, прямо через платформу.

Ведущий интернет-провайдер Азербайджана «CityNet» (торговая марка принадлежит ООО «Uninet») предоставляет высокоскоростной интернет, телефонную связь и услуги цифрового телевидения. «CityNet» имеет широкую сеть обслуживания как в Баку так и в различных регионах Азербайджана.

Более подробную информацию о компании можно найти на сайте www.citynet.az. ООО «Uninet» входит в состав «Azerconnect Group», которая является частью «NEQSOL Holding» — группы компаний, осуществляющей деятельность в различных сферах и странах.

На правах рекламы

Поделиться:
289

Актуально

Общество

Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Политика

Трамп опять заговорил про Азербайджан

Политика

Посольство Азербайджана в Багдаде опровергает сообщения о проблемах у граждан ...

Политика

Лукашенко надеется на долгосрочность мира между Арменией и Азербайджаном

Общество

Дело о французском шпионе в Баку: стали известны новые показания свидетелей

В Бакметрополитене внедрена бесконтактная оплата студенческими картами - ВИДЕО

Какой будет погода в Азербайджане завтра?

На станции метро «Улдуз» создан мемориал в память о жертвах трагедии 1995 года

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

У киноcтудии «Азербайджанфильм» новый директор

Азербайджанский журналист и востоковед Руслан Сулейманов признан «иностранным агентом» в РФ

Арестован Анар Асадли

Женщина устроила водные процедуры в Каспийской бухте - ВИДЕО

Последние новости

Дело о французском шпионе в Баку: стали известны новые показания свидетелей

Сегодня, 14:12

AP: Самолет с 12 пассажирами потерпел крушение в Кении - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:08

Трамп опять заговорил про Азербайджан

Сегодня, 13:50

В Бакметрополитене внедрена бесконтактная оплата студенческими картами - ВИДЕО

Сегодня, 13:46

Посольство Азербайджана в Багдаде опровергает сообщения о проблемах у граждан Ирака с получением виз АР

Сегодня, 13:35

Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Сегодня, 13:27

Лукашенко надеется на долгосрочность мира между Арменией и Азербайджаном

Сегодня, 12:55

Президент Ильхам Алиев открыл предприятие по переработке ячменя Promalt в Имишли - ФОТО

Сегодня, 12:37

На станции метро «Улдуз» создан мемориал в память о жертвах трагедии 1995 года

Сегодня, 12:28

Есть ли среди фигурирующих в деле о поножовщине в Подгорице граждане Азербайджана?

Сегодня, 12:17

Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству фильтров для воды в Сабирабаде - ФОТО

Сегодня, 12:12

Не остановился на красный и спровоцировал ДТП - ВИДЕО

Сегодня, 12:08

Обнародован состав сборной Азербайджана по футзалу на Исламиаду

Сегодня, 11:56

Президент Азербайджана поздравил чешского коллегу с национальным праздником

Сегодня, 11:47

Дорожная полиция обратилась к пользователям скутеров

Сегодня, 11:43

Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью хлопкоперерабатывающего завода в Сабирабаде - ФОТО

Сегодня, 11:40

Футбол и развлечения вместе — специальная скидка на пакет «Digiturk» от «CityNet TV»

Сегодня, 11:35

Президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству семян в Сабирабаде - ФОТО

Сегодня, 11:26

Орбан спросил, кто будет финансировать «то, что останется от Украины»

Сегодня, 11:20

ИИ поможет ставить диагноз рака простаты в течение суток

Сегодня, 11:12
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10