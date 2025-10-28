Обнародован состав сборной Азербайджана по футзалу на Исламиаду

Обнародован состав сборной Азербайджана по футзалу на VI Игры исламской солидарности, которые пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Как сообщили в Азербайджанской федерации футзала, главный тренер Евгений Куксевич вызвал в команду 14 футзалистов, включая двух вратарей.

Вратари: Кямран Гаджиев («Нефтчи» СК), Джавад Мамедов (Baku Fire).

Игроки: Нихад Исмаилов, Эмиль Гасанзаде (оба – «Нефтчи» СК), Ульви Алиев, Гюдрят Гасымзаде, Мирза Амиров, Адалят Алекберов (все – «Араз-Нахчыван»), Фарид Аббасов, Кянан Манафов, Эльдар Зейналов, Октай Рустамли, Мурад Гулузаде (все – Baku Fire), Октай Махмудзаде (U-19).

Отметим, что сборная Азербайджана, входящая в группу А, 4, 6 и 8 ноября встретится соответственно со сборными Ливии, Узбекистана и Саудовской Аравии.