Орбан спросил, кто будет финансировать «то, что останется от Украины»

Евросоюз исчерпал свои силы и средства, и совершенно непонятно, кто будет финансировать "то, что останется от Украины" после завершения конфликта с Россией.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметивший, что 23 октября присутствовал на саммите ЕС в Брюсселе и хорошо знаком с положением сообщества.

"Я своими глазами видел, что сегодня все европейские лидеры думают о войне. У Европы заканчиваются силы и деньги. Главный вопрос: кто будет финансировать то, что останется от Украины после войны? У кого на это есть деньги? Граждане каких стран Евросоюза готовы направлять миллиарды евро Украине, которая не в состоянии прокормить себя?" - написал глава правительства в Facebook.

Источник: ТАСС